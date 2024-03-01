Трёхкратный чемпион мира назвал главную проблему «Авангарда»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о возможных трудностях, с которыми столкнётся «Авангард» в противостоянии с тольяттинской «Ладой» в первом раунде Кубка Гагарина – 2024.

«Станет ли для «Авангарда», который хорошо усилился в дедлайн, безголевая серия Буше серьёзной проблемой в плей-офф? Да нет, я не думаю, что станет. Мне кажется, там более серьёзная проблема во вратарской линии. Для меня, по крайней мере. Это серьёзная проблема. Линия обороны… Нападение у них шикарное, усилились, три звена хороших. Особенно первые два — высокого уровня звенья. А линия обороны и вратарская линия имеют проблемы», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, «Авангард», набрав 92 очка в 68 матчах, завершил регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/2024 на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (78) – на седьмой строчке.