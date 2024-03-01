Известное издание назвало 6 хоккеистов, с которыми «Вашингтон» может расстаться в дедлайн

Журналист The Athletic Шон Джентиль считает, что «Вашингтон Кэпиталз», по-прежнему сохраняющий шансы на попадание в плей-офф НХЛ, имеет в своём составе целый ряд активов, которые могли бы помочь какому-либо из клубов-контендеров в борьбе за Кубок Стэнли. Приводим список игроков и краткие выдержки о причинах его включения.

1. Вратарь Чарли Линдгрен.

В плохом сезоне «Вашингтона» Линдгрен показал себя выдающимся образом. Он 16-й в лиге по проценту отражённых бросков. Если вы задаётесь вопросом, почему «Кэпс» всё ещё в борьбе за плей-офф – то вот вам причина. Однако, по мнению Фрэнка Серавалли из Daily FaceOff, его обмен относится к категории «маловероятно, но не невозможно».

2. Крайний нападающий Энтони Манта.

Удивительно видеть появление Манты в качестве желательного дополнения к дедлайну, но это действительно так. Он по-прежнему зарабатывает слишком много ($ 5,7 млн в год), но, поскольку он станет неограниченно свободным агентом – эта проблема решаема в переговорном процессе.

3. Центральный нападающий Ник Дауд.

Он из тех игроков — универсальный, ценный в обороне центральный игрок нижней шестёрки, — от которого генменеджеры сходят с ума.

4. Крайний нападающий Макс Пасиоретти.

Мы долгое время считали Пасиоретти лучшим бомбардиром, и однажды он, возможно, снова станет им, но результативность за «Кэпс» не улучшается. Любому, кто пропустил большую часть двух полных лет, понадобится период адаптации, но при зарплате в $ 2 млн он вполне подойдёт большинству команд.

5. Защитник Джоэль Эдмундсон.

Его профиль буквально «кричит» о том, что это игрок для плей-офф. Габаритный защитник, блокирующий множество бросков и расчищающий свой пятак, когда требует ситуация. Однако его игра с шайбой – серьёзная проблема. Выбор партнёра для него – первостепенная задача для будущей команды.

6. Нападающий Николя Обе-Кюбель.

Список покупок ни у одного претендента не должен начинаться с Обе-Кюбеля, но в этом году он продемонстрировал огромную оборонительную ценность, играя в основном в одном звене с Даудом, и, если понадобится, он принесёт скорость и приличные навыки игры на четвёртую линию атаки.