«Думал, господи помоги». Телегин — о последних минутах финала ОИ-2018 Россия — Германия

32-летний российский нападающий омского «Авангарда» Иван Телегин поделился воспоминаниями от финала Олимпийских игр – 2018 в Южной Корее, когда сборная России одержала яркую победу в овертайме над Германией (4:3 ОТ) после того, как спаслась от поражения на последней минуте встречи.

«Что для меня Олимпиада вообще была? Всё. Знаешь, когда ты маленький сидел возле телевизора, смотрел Олимпийские игры в Нагано. Ты смотришь на это, это что-то невероятное. Какой попасть? Хоть бы просто посмотреть, на трибунке посидеть.

Что творилось на скамейке, когда горели немцам? Не знаю, я просто сидел, молчал и думал о том, что господи помоги. Всё. У меня других мыслей не было. Там у нас удаление, Серёга Калинин удалился. Мы там входим в зону, меняемся, «5х5», Каприз, Гусь, гол. У меня в голове, думаю, такая обезьяна сидит, вот так по голове мне бьёт, я ничего не понимаю.

Ну, вот уже настоящее всё происходит. Овертайм, большинство, гол, Каприз, всё. Ну, ты про всё забыл. Я думаю, когда я в Москву вернулся, мы все вернулись. Я реально внутри думал, какой дальше хоккей сейчас. Должен сейчас сезон остановиться, всё. А нужно было после такой победы выйти и дальше играть», — сказал Телегин в программе «Полный контакт» на YouTube.

Напомним, на Олимпийских играх – 2018 Телегин принял участие в шести встречах в составе сборной России, в которых отметился одной заброшенной шайбой и двумя результативными передачами при показателе полезности «+1».