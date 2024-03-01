Экс-игрок «Авангарда» о сухой серии Буше: даже не думал, что он семь матчей не забивал!

Трёхкратный чемпион мира по хоккею и экс-нападающий «Авангарда» Алексей Терещенко прокомментировал семиматчевую безголевую серию 30-летнего американского форварда омичей Рида Буше в конце регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/2024.

«С чем может быть связан тот факт, что Рид Буше стал лучшим снайпером регулярки, но в конце резко «замолчал», не забивал семь матчей? Сложно сказать. Семь матчей — это много. Прям очень много. Да и партнёры есть, Ткачёв после травмы вернулся. «Авангард» хорошо усилился. Поэтому вопрос достаточно серьёзный. Не могу сказать, с чем это связано. Даже не думал, что он семь матчей не забивал!» — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, Буше принял участие в 64 матчах в регулярном сезоне, отметившись 78 (44+34) результативными действиями при показателе полезности «+22».