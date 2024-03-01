Алексей Терещенко назвал три главных характеристики современного хоккея

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко назвал три главные характеристики современного хоккея — быстрый пас, быстрый переход из атаки в оборону и прессинг.

«В этом сезоне уже несколько команд снимали вратаря в овертайме, хотя год назад это было чем-то из разряда «вау»? Это определённый риск, тут уже от тренера зависит. Это не касается организации игры. Я говорю о том, что направленность в организации игры у тренеров меняется, они понимают тенденции, во что сегодня играют. Быстрый пас, быстрый переход из атаки в оборону, прессинг — это современный хоккей», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Терещенко — пятикратный чемпион России, обладатель Кубка европейских чемпионов, Кубка Гагарина.