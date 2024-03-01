Daily Faceoff: если бы не игра Кочеткова, у «Каролины» были бы большие проблемы

Журналист Стивен Эллис в статье на портале Daily Faceoff оценил вклад российского голкипера «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова в успешную игру клуба.

«Путь Кочеткова к „Колдер Трофи“, мягко говоря, интересный. Он стал новичком месяца в декабре 2022 года, прежде чем его отправили в АХЛ. Технически это его третий сезон в НХЛ, но первый в качестве полноценного игрока лиги. Он великолепно справился с задачей, удерживая „Харрикейнз“ на плаву, несмотря на проблемы со здоровьем вратаря Фредерика Андерсена. Его продвинутая статистика находится на среднем уровне, но нет никаких сомнений в том, что без него у „Харрикейнз“ были бы большие проблемы», — сказано в статье.

Ранее Кочетков вышел на второе место по победам в одной регулярке среди новичков франшизы «Каролины»/«Хартфорд Уэйлерс».