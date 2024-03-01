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Американский форвард ХК «Попрад»: политика вмешивается в спорт, иногда даже чересчур

Американский форвард ХК «Попрад»: политика вмешивается в спорт, иногда даже чересчур
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Американский нападающий ХК «Попрад» Райан Дмовски высказался на тему возможной игры в Континентальной хоккейной лиге.

«Поехал бы в Россию? Интересный вопрос, на который у меня нет чёткого ответа… Думаю да, у меня не было бы с этим проблем, но время должно быть подходящее.

Учитывает ли профессиональный хоккеист геополитическую ситуацию при принятии решения? Конечно, избежать этого невозможно. Политика вмешивается в спорт, иногда даже чересчур. Если в данном регионе идёт спецоперация (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ), спортсмен взвешивает все за и против.

Я знаю игроков, которые играют в России, а также тех, у кого были предложения, и они от них отказались. Все хотят мира во всём мире, но некоторые вещи вы просто не можете контролировать», — приводит слова Дмовски Pravda.sk.

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