Рид Буше прервал семиматчевую безголевую серию, забросив в матче плей-офф с «Ладой»

В эти минуты в Омске проходит встреча в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Ладой». Идёт второй период, счёт 4:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Форвард омичей Рид Буше в начале второго периода забросил шайбу и прервал свою семиматчевую безголевую серию, которая пришлась на концовку регулярного сезона-2023/2024.

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Напомним, Буше принял участие в 64 матчах в регулярном сезоне, отметившись 78 (44+34) результативными действиями при показателе полезности «+22».

Сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ). Следующая игра состоится в Омске 3 марта.