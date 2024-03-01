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Рид Буше прервал семиматчевую безголевую серию, забросив в матче плей-офф с «Ладой»

Рид Буше прервал семиматчевую безголевую серию, забросив в матче плей-офф с «Ладой»
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В эти минуты в Омске проходит встреча в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Ладой». Идёт второй период, счёт 4:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
3-й период
5 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Бойков – 08:36 (5x5)     2:0 Прохоркин (Гуляев) – 10:07 (5x5)     3:0 Буше (Ткачёв, Шарипзянов) – 23:10 (5x4)     4:0 Игумнов (Чмыхов, Рейнгардт) – 27:42 (5x5)     4:1 Солянников (Куликов, Космачук) – 28:20 (5x5)     5:1 Гуляев – 43:42 (5x5)    

Форвард омичей Рид Буше в начале второго периода забросил шайбу и прервал свою семиматчевую безголевую серию, которая пришлась на концовку регулярного сезона-2023/2024.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, Буше принял участие в 64 матчах в регулярном сезоне, отметившись 78 (44+34) результативными действиями при показателе полезности «+22».

Сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ). Следующая игра состоится в Омске 3 марта.

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