Артюхин: «Салават» в игре с «Трактором» был потерянный, молодёжь, может быть, дрогнула

Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин высказался о результатах первой игры в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» (2:3).

«У меня Уфа была фаворитом – и по сезону они на голову были сильнее. Плюс ситуация в „Тракторе“, вот эта внутренняя кухня. Но в первом матче „Трактор“ меня удивил – молодцы, вышли, собрались и здорово сыграли. А Уфа была потерянная. Это молодая команда, и вот это молодёжь, может быть, и дрогнула», — цитирует Артюхина сайт КХЛ.

Напомним, в сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).

Второй матч в серии «Салават Юлаев» — «Трактор» состоится на арене уфимского клуба завтра, 2 марта (14:30 мск).