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После массовой потасовки в игре «Авангард» — «Лада» случилась яркая драка с участием Вербы

В Омске закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Авангард» принимал тольяттинскую «Ладу». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

После массовой потасовки с участием первого звена омичей на следующую смену вышел форвард «Авангарда» Марк Верба. Через несколько секунд после возобновления игры Верба устроил яркую драку с защитником «Лады» Владиславом Сёминым.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

По итогам драки каждый из хоккеистов получил по пять минут штрафа. Отметим, что Верба в игре провёл на площадке 11 секунд.

Напомним, сезонная серия между командами завершилась вничью – 2-2 (3:5, 2:1, 5:3 и 2:3 ОТ). Следующая игра состоится в Омске 3 марта.