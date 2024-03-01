Браташ о массовой драке: у ребят «Лады» самолюбие взыграло. С моей стороны ничего не было

Главный тренер «Лады» Олег Браташ после крупного гостевого поражения от «Авангарда» (1:5) рассказал о массовой драке в конце матча.

«Массовая драка в концовке? С моей стороны ничего не было, я, наоборот, пытался ребят успокоить. Это спонтанно произошло, у ребят самолюбие взыграло, я даже не понял, с чего всё началось. Потом уже, когда выходили на вбрасывание и увидели человека, который профессионально драками занимается, конечно мы уже ожидали, уже готовились. Надо было как-то противостоять, выбрали кого покрепче, чтобы он постоял за всю команду. Да, выпустили Сёмина именно под Марка Вербу. У нас нет такого плана, как Верба, игроков, которые специализируются на драках», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.