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Браташ о массовой драке: у ребят «Лады» самолюбие взыграло. С моей стороны ничего не было

Браташ о массовой драке: у ребят «Лады» самолюбие взыграло. С моей стороны ничего не было
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Главный тренер «Лады» Олег Браташ после крупного гостевого поражения от «Авангарда» (1:5) рассказал о массовой драке в конце матча.

«Массовая драка в концовке? С моей стороны ничего не было, я, наоборот, пытался ребят успокоить. Это спонтанно произошло, у ребят самолюбие взыграло, я даже не понял, с чего всё началось. Потом уже, когда выходили на вбрасывание и увидели человека, который профессионально драками занимается, конечно мы уже ожидали, уже готовились. Надо было как-то противостоять, выбрали кого покрепче, чтобы он постоял за всю команду. Да, выпустили Сёмина именно под Марка Вербу. У нас нет такого плана, как Верба, игроков, которые специализируются на драках», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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