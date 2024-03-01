Браташ: игроки «Авангарда» подъезжали к нам, вступали в перепалки. Думал, это запрещено

Главный тренер «Лады» Олег Браташ после крупного гостевого поражения от «Авангарда» (1:5) высказался о перепалках после массовой драки в конце встречи.

«Фисенко вызывал Вербу на бой? Фисенко находился на своей скамейке, а вот игроки «Авангарда» подъезжали к нашей скамейке и вступали в какие-то перепалки. Вообще-то, я думал, что правилами это запрещено, но главный судья мне сказал, что не запрещено. Видимо, я правила не очень хорошо знаю, был удивлён.

Знаете, я рад, что ребята проявили всем этим своё несогласие, неравнодушие. Не самими потасовками доволен, а тем, что они не захотели сдаваться. Надеюсь, что будем продолжать бороться, как сможем.

Освежить состав? Да, естественно, у нас пять пятёрок приехало, будем смотреть, думать. Полагаю, что изменения будут, просто не готов прямо сейчас конкретно ответить, анализ впереди», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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