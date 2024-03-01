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СКА — Торпедо. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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На матче плей-офф СКА — «Торпедо» установлен новый рекорд посещаемости матчей КХЛ

На матче плей-офф СКА — «Торпедо» установлен новый рекорд посещаемости матчей КХЛ
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 5
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Гончарук (Коваленко, Бреус) – 06:15 (4x5)     0:2 Атанасов (Линч) – 07:36 (5x5)     1:2 Глотов (Хайруллин) – 10:28 (5x5)     1:3 Атанасов (Линч) – 36:27 (5x4)     2:3 Толчинский (Кадейкин, Воробьёв) – 38:04 (5x4)     2:4 Гончарук – 57:45 (en)     2:5 Фирстов (Силаев) – 59:50 (en)    

Как сообщает пресс-служба КХЛ, на матче присутствует 23 905 зрителей, что является новым рекордом посещаемости матчей лиги в закрытых помещениях. Предыдущий рекорд (21 481) был установлен на матче СКА – ХК Сочи (8:1).

Абсолютный рекорд в матчах КХЛ был установлен на матче СКА — ЦСКА в 2018 году, проходившем на Газпром Арене — 67 770 зрителей.

Напомним, в СКА заявляли об увеличении вместимости «СКА Арены» в преддверии матчей плей-офф до 22 300 зрителей.

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Ранее департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил засчитанную шайбу СКА, после которой тренерский штаб «Торпедо» взял запрос на блокировку вратаря.

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