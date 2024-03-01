На матче плей-офф СКА — «Торпедо» установлен новый рекорд посещаемости матчей КХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и нижегородским «Торпедо». Идёт третий период, счёт 3:2 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, на матче присутствует 23 905 зрителей, что является новым рекордом посещаемости матчей лиги в закрытых помещениях. Предыдущий рекорд (21 481) был установлен на матче СКА – ХК Сочи (8:1).

Абсолютный рекорд в матчах КХЛ был установлен на матче СКА — ЦСКА в 2018 году, проходившем на Газпром Арене — 67 770 зрителей.

Напомним, в СКА заявляли об увеличении вместимости «СКА Арены» в преддверии матчей плей-офф до 22 300 зрителей.

Ранее департамент судейства Континентальной хоккейной лиги разъяснил засчитанную шайбу СКА, после которой тренерский штаб «Торпедо» взял запрос на блокировку вратаря.