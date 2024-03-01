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Р. Ротенберг: СКА надо не вестись на провокации — а больше у «Торпедо» ничего и нет

Р. Ротенберг: СКА надо не вестись на провокации — а больше у «Торпедо» ничего и нет
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Торпедо» (2:5) высказался о жёсткой игре нижегородского клуба.

«Понимаем, что нам надо улучшить. Весь сезон работали, чтобы иметь возможность преодолеть такие ситуации. А грязь, которая происходит… Ну, это хоккей. Значит, надо терпеть, держать удар и наказывать голами за подобные вещи, не вестись на провокации. Сегодня ребята немного отошли ментально от своего плана. Физически выглядели здорово, по движению всё отлично. Реализация моментов и держать удар, не вестись на провокации. А больше у соперника ничего и нет, кроме этих провокаций», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» послезавтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.

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