Р. Ротенберг – о «Торпедо»: они в пасик, а мы в голик будем играть

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Торпедо» (2:5) рассказал о стычках в игре и заявил, что в следующих встречах серии у армейского клуба будет больше голов.

«Стычки? Мы к этому готовы. Все наши соперники стараются вывести нас из равновесия. Когда мы отвечаем на провокации голами, мы побеждаем. Сегодня нам это не удалось до конца. Вы видели второй и третий период, мы играли в нашу игру, перекладины, штанги звенели. Это делает команду сильнее. Все должны понимать, что это плей-офф, здесь надо сражаться и более ответственно относиться к своим голевым моментам. Каждый наш игрок это понимает. У нас есть резервы, несмотря на травмы. Понимаем, как преодолеть этот рубеж. Понимаем, что «Торпедо» — сильная команда, которая дерзко играет, бежит. Мы знаем противоядие и что надо делать, чтобы взять следующую игру. Об остальном не думаем.

Не хватало моментов, как было в голе Толчинского? Соперник любит играть в пас. Они в пасик, а мы в голик будем играть», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.