Капитан СКА прокомментировал поражение в первом матче серии плей-офф с «Торпедо»

Защитник и капитан СКА Александр Никишин высказался о поражении от «Торпедо» (2:5) в первом матче серии Кубка Гагарина — 2024.

«Проиграли сегодня, конечно. В принципе картинка складывалась во втором и третьем периодах, как мы хотели. Не реализовали моменты, но есть что перенести на следующие игры. некоторые ошибки из первого периода убрать, вот и картинка. Гол Толчинского? Не всегда получается со вбрасывания забивать. Хорошо, что у Серёжи появилась линия для броска и он не раздумывая попал в пустой угол. На вбрасываниях идёт очень много борьбы, и таких моментов очень мало за игру. Нужно каждый реализовывать. Будем добавлять в этом компоненте. Улучшим во многих моментах игру, и в реализации», — передаёт слова Никишина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.