Куляш: со стороны «Торпедо» были провокации, СКА нужно было играть терпеливо

Бывший защитник сборной России Денис Куляш высказался об итогах первого матча серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Торпедо» (2:5).

«Со стороны „Торпедо“ были провокации, на которые ни в коем случае нельзя было вестись. Нужно было играть терпеливо и ждать своего шанса. В играх плей-офф велика цена ошибки, питерцы неудачно сыграли на старте, а затем им пришлось догонять соперника. Если бы не чудеса вратаря „Торпедо“, думаю, СКА сравнял бы счёт и в овертайме вырвал победу», — заявил Куляш.

Напомним, следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» послезавтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Торпедо» (2:5) высказался о жёсткой игре нижегородского клуба.