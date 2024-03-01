Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Куляш: со стороны «Торпедо» были провокации, СКА нужно было играть терпеливо

Куляш: со стороны «Торпедо» были провокации, СКА нужно было играть терпеливо
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник сборной России Денис Куляш высказался об итогах первого матча серии Кубка Гагарина — 2024 между СКА и «Торпедо» (2:5).

«Со стороны „Торпедо“ были провокации, на которые ни в коем случае нельзя было вестись. Нужно было играть терпеливо и ждать своего шанса. В играх плей-офф велика цена ошибки, питерцы неудачно сыграли на старте, а затем им пришлось догонять соперника. Если бы не чудеса вратаря „Торпедо“, думаю, СКА сравнял бы счёт и в овертайме вырвал победу», — заявил Куляш.

Напомним, следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» послезавтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.

Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от «Торпедо» (2:5) высказался о жёсткой игре нижегородского клуба.

Материалы по теме
Р. Ротенберг: СКА надо не вестись на провокации — а больше у «Торпедо» ничего и нет
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android