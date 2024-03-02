Овечкин сократил отставание от Коффи в списке бомбардиров всех времён НХЛ до двух очков

В Вашингтоне (США) на льду «Кэпитал Уан-Арены» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2.
Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой и закончил матч с показателем «+2».
Таким образом, Овечкин приблизился к занимающему 15-е место в списке бомбардиров всех времён НХЛ Полу Коффи. В активе занимающего 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 38-летнего капитана столичной команды стало 1529 (839+690) очков в североамериканской лиге. Таким образом, он сократил отставание от располагающегося на 15-й позиции известного в прошлом канадского защитника (1531) до двух очков.
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