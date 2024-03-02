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Овечкин сократил отставание от Коффи в списке бомбардиров всех времён НХЛ до двух очков

Овечкин сократил отставание от Коффи в списке бомбардиров всех времён НХЛ до двух очков
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В Вашингтоне (США) на льду «Кэпитал Уан-Арены» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52     0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp)     1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34     2:2 Милано (Пасиоретти, Строум) – 29:55     3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45     4:2 Манта (Строум, Уилсон) – 46:04 (pp)     5:2 Строум (Пасиоретти, Эдмундсон) – 55:38    

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой и закончил матч с показателем «+2».

Таким образом, Овечкин приблизился к занимающему 15-е место в списке бомбардиров всех времён НХЛ Полу Коффи. В активе занимающего 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ 38-летнего капитана столичной команды стало 1529 (839+690) очков в североамериканской лиге. Таким образом, он сократил отставание от располагающегося на 15-й позиции известного в прошлом канадского защитника (1531) до двух очков.

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