Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одержать волевую победу над «Филадельфией»

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Филадельфией Флайерз» (5:2).

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Также в составе «Кэпиталз» отличились Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум.

У гостей шайбы забросили Бобби Бринк и Оуэн Типпетт.

Результативным пасом отметился российский защитник «лётчиков» Егор Замула.

Отметим, что после первого периода хозяева уступали 0:2.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.