Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одержать волевую победу над «Филадельфией»

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Филадельфией Флайерз» (5:2).
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Также в составе «Кэпиталз» отличились Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум.
У гостей шайбы забросили Бобби Бринк и Оуэн Типпетт.
Результативным пасом отметился российский защитник «лётчиков» Егор Замула.
Отметим, что после первого периода хозяева уступали 0:2.
«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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