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Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одержать волевую победу над «Филадельфией»

Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» одержать волевую победу над «Филадельфией»
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Филадельфией Флайерз» (5:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Также в составе «Кэпиталз» отличились Сонни Милано, Джон Карлсон, Энтони Манта и Дилан Строум.

У гостей шайбы забросили Бобби Бринк и Оуэн Типпетт.

Результативным пасом отметился российский защитник «лётчиков» Егор Замула.

Отметим, что после первого периода хозяева уступали 0:2.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52     0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp)     1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34     2:2 Милано (Пасиоретти, Строум) – 29:55     3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45     4:2 Манта (Строум, Уилсон) – 46:04 (pp)     5:2 Строум (Пасиоретти, Эдмундсон) – 55:38    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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