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Овечкин поразил ворота 173-го голкипера НХЛ. Это третий показатель в истории

Овечкин поразил ворота 173-го голкипера НХЛ. Это третий показатель в истории
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В Вашингтоне (США) на льду «Кэпитал Уан-Арены» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52     0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp)     1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34     2:2 Милано (Пасиоретти, Строум) – 29:55     3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45     4:2 Манта (Строум, Уилсон) – 46:04 (pp)     5:2 Строум (Пасиоретти, Эдмундсон) – 55:38    

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Овечкин поразил ворота Самуэля Эрссона. Шведский голкипер стал 173-м вратарём в НХЛ, которому забил Овечкин. Россиянин занимает третье место по этому показателю. Второе место занимает Патрик Марло (177), первое — Яромир Ягр (178).

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».

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