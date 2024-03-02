Овечкин поразил ворота 173-го голкипера НХЛ. Это третий показатель в истории

В Вашингтоне (США) на льду «Кэпитал Уан-Арены» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2.
Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой. Овечкин поразил ворота Самуэля Эрссона. Шведский голкипер стал 173-м вратарём в НХЛ, которому забил Овечкин. Россиянин занимает третье место по этому показателю. Второе место занимает Патрик Марло (177), первое — Яромир Ягр (178).
«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».
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