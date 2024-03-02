Овечкин рассказал, что происходило в раздевалке в первом перерыве матча с «Филадельфией»

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин расказал, что происходило в раздевалке команды после первого периода сегодняшнего матча с «Филадельфией Флайерз» (5:2).

Напомним, «столичные» ушли на первый перерыв уступая в счёте 0:2, однако в оставшейся части матча забросили в ворота соперника пять безответных шайб. Одна из них на счету Овечкина.

«Я думаю, все понимали, в какой ситуации мы находимся в этом сезоне. Все были спокойны. Думаю, мы изменили нашу ментальность во втором периоде», — приводит слова Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 38-летнего Овечкина 44 (17+27) очка в 56 матчах.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».