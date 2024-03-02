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Овечкин рассказал, что происходило в раздевалке в первом перерыве матча с «Филадельфией»

Овечкин рассказал, что происходило в раздевалке в первом перерыве матча с «Филадельфией»
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин расказал, что происходило в раздевалке команды после первого периода сегодняшнего матча с «Филадельфией Флайерз» (5:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Напомним, «столичные» ушли на первый перерыв уступая в счёте 0:2, однако в оставшейся части матча забросили в ворота соперника пять безответных шайб. Одна из них на счету Овечкина.

«Я думаю, все понимали, в какой ситуации мы находимся в этом сезоне. Все были спокойны. Думаю, мы изменили нашу ментальность во втором периоде», — приводит слова Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальных сетях.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 38-летнего Овечкина 44 (17+27) очка в 56 матчах.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52     0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp)     1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34     2:2 Милано (Пасиоретти, Строум) – 29:55     3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45     4:2 Манта (Строум, Уилсон) – 46:04 (pp)     5:2 Строум (Пасиоретти, Эдмундсон) – 55:38    
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