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Овечкин принял участие в потасовке между Уилсоном и Хэтэуэем

В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Филадельфией Флайерз» (5:2).

Матч запомнился также потасовкой, которую в третьем периоде устроили форвард хозяев Том Уилсон и нападающий «лётчиков» Гарнет Хэтэуэй. В ней принял участие и российский капитан «столичных» Александр Овечкин.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

Напомним, в этой игре Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 839-й за карьеру в НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 38-летнего Овечкина 44 (17+27) очка в 56 матчах.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».