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Овечкин принял участие в потасовке между Уилсоном и Хэтэуэем

Овечкин принял участие в потасовке между Уилсоном и Хэтэуэем
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В Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» добился победы над «Филадельфией Флайерз» (5:2).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

Матч запомнился также потасовкой, которую в третьем периоде устроили форвард хозяев Том Уилсон и нападающий «лётчиков» Гарнет Хэтэуэй. В ней принял участие и российский капитан «столичных» Александр Овечкин.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео инцидента:

Напомним, в этой игре Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 839-й за карьеру в НХЛ.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате НХЛ на счету 38-летнего Овечкина 44 (17+27) очка в 56 матчах.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».

НХЛ - регулярный чемпионат
02 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
5 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Фрост, Типпетт) – 01:52     0:2 Типпетт (Замула, Фрост) – 18:23 (pp)     1:2 Овечкин (Уилсон, Лапьер) – 24:34     2:2 Милано (Пасиоретти, Строум) – 29:55     3:2 Карлсон (Лапьер, Сандин) – 37:45     4:2 Манта (Строум, Уилсон) – 46:04 (pp)     5:2 Строум (Пасиоретти, Эдмундсон) – 55:38    
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