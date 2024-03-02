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«Вашингтон» забросил в игре пять шайб подряд впервые с марта прошлого года

«Вашингтон» забросил в игре пять шайб подряд впервые с марта прошлого года
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В Вашингтоне (США) на льду «Кэпитал Уан-Арены» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев площадки со счётом 5:2.

Клуб из столицы США, пропустив в первом периоде две шайбы, в дальнейшем забил пять голов подряд. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Кэпиталз» забросили пять шайб подряд впервые с 23 марта 2023 года, когда обыграли «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 6:1. Отметим, что, как и сегодня, тогда голом отметился российский нападающий Александр Овечкин.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».

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