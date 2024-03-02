«Вайб как в детстве». Форвард «Торпедо» рассказал о поездке на поезде на серию со СКА

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук после победного матча со СКА (5:2) в первой встрече серии Кубка Гагарина — 2024 рассказал о поездке на поезде в Санкт-Петербург.

«Мы сначала удивились — так вышло, что это не было запланировано. Получилось прикольно — мы побыли вместе, пообщались. Такой вайб, как в детстве, — в детстве же на поездах ездили. Нашли только позитив в этом. Мы отдохнули — не стоя же ехали. Лежали спокойно, отдыхали. Кто-то в картишки играл, кто-то музыку слушал. В целом было круто. Ничего в этом страшного нет. Отдохнули, покатались. Всё здорово», — сказал Гончарук в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.