Терещенко: не нужно бояться признавать свои ошибки, что и показал Кудашов в «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о работе главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.

«Алексея Кудашова активно критиковали после поражения в серии с «Торпедо», многие требовали его отставки, успех нынешнего сезона — плата за терпение? При чём здесь терпение? Алексей Николаевич [Кудашов] со своим тренерским штабом извлекли уроки из ошибок, которые были допущены в прошлых сезонах. Аркадий Романович [Ротенберг] дал эту возможность Кудашову поработать с командой. Точечно усилились, сделали определённые выводы. Я знаю, что и в плане подготовки многое поменяли. Поэтому здорово, это дало результат. Не нужно бояться меняться, не нужно бояться признавать свои ошибки, что и показал Алексей Николаевич со своим тренерским штабом», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.