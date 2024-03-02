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Терещенко: не нужно бояться признавать свои ошибки, что и показал Кудашов в «Динамо»

Терещенко: не нужно бояться признавать свои ошибки, что и показал Кудашов в «Динамо»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о работе главного тренера московского «Динамо» Алексея Кудашова.

«Алексея Кудашова активно критиковали после поражения в серии с «Торпедо», многие требовали его отставки, успех нынешнего сезона — плата за терпение? При чём здесь терпение? Алексей Николаевич [Кудашов] со своим тренерским штабом извлекли уроки из ошибок, которые были допущены в прошлых сезонах. Аркадий Романович [Ротенберг] дал эту возможность Кудашову поработать с командой. Точечно усилились, сделали определённые выводы. Я знаю, что и в плане подготовки многое поменяли. Поэтому здорово, это дало результат. Не нужно бояться меняться, не нужно бояться признавать свои ошибки, что и показал Алексей Николаевич со своим тренерским штабом», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полную версию интервью с Алексеем Терещенко читайте на «Чемпионате»:
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
Эксклюзив
«У «Торпедо» шансов нет. Там нездоровая ситуация». Интервью о сезоне КХЛ с чемпионом мира
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