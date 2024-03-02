Трёхкратный чемпион мира назвал главные сюрпризы регулярного чемпионата КХЛ

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко назвал главные сюрпризы регулярного чемпионата КХЛ.

«Кто стал главным сюрпризом этого розыгрыша? Да я бы не сказал, что кто-то стал сюрпризом. Каждая команда по-своему удивила. Понравилось, как в московском «Динамо» была проведена работа над ошибками прошлого сезона. Череповец Козырева. «Торпедо» — правда, концовку ребята смазали. Сейчас, я думаю, Игорь Николаевич [Ларионов] разберётся. Тот же Андрей Владимирович Разин, перейдя в Магнитогорск из Череповца, строил команду. Посмотрим, что получится. «Спартак» очень порадовал. С приходом Алексея Юрьевича красно-белые преобразились. Засверкали новыми красками. Болельщики вернулись благодаря их игре. «Локомотив».

Но, опять же, многие ребята и команды порадовали. Все меняются, все привыкают к современным тенденциям, хоккею. Поэтому это здорово», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.