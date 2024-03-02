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Источник: форвард СКА Рендулич получил несколько переломов в игре с «Торпедо»

Форвард СКА Борна Рендулич получил несколько переломов в стыке с защитником «Торпедо» Богданом Конюшковым и выбыл на неопределённый срок, сообщает «Матч ТВ».

Напомним, на 10‑й минуте второго периода матча СКА — «Торпедо» (2:5) в борьбе у борта Рендулич упал и сильно ударился о борт плечом. В итоге хорват получил травму, его увели в раздевалку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Текущий сезон КХЛ Рендулич начинал в составе «Сочи», за который провёл 16 матчей и набрал 15 (9+6) очков. После перехода в СКА нападающий набрал 27 (11+16) очков в 51 матче.

Отметим, что следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.

Ранее итоги встречи подвёл бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.