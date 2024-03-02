Бронзовый призёр ЧМ высказался о скандале с Ружичкой и белым порошком

Бронзовый призёр чемпионата мира в составе сборной Словакии, экс-форвард клубов НХЛ и ярославского «Локомотива» Рихард Зедник высказался о скандальном видео нападающего Адама Ружички, в котором бывший игрок «Аризоны Койотс» сидит рядом с белым порошком и банковской картой.

«Адам годами боролся за место в НХЛ. Когда он наконец добрался туда, он делает такое. Я этого не понимаю. После того как его обменяли из „Калгари“, где он играл в четвёртом составе, он должен был начать усердно работать после присоединения к новой команде и показать, что у него есть всё, что нужно. Каждый сам является кузнецом своего счастья. Сомневаюсь, что сейчас к нему будет интерес. По моему мнению, это конец для него в НХЛ. Я не знаю, кто готов дать ему ещё один шанс», — приводит слова Зедника Sport24.sk.