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Бронзовый призёр ЧМ высказался о скандале с Ружичкой и белым порошком

Бронзовый призёр ЧМ высказался о скандале с Ружичкой и белым порошком
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Бронзовый призёр чемпионата мира в составе сборной Словакии, экс-форвард клубов НХЛ и ярославского «Локомотива» Рихард Зедник высказался о скандальном видео нападающего Адама Ружички, в котором бывший игрок «Аризоны Койотс» сидит рядом с белым порошком и банковской картой.

«Адам годами боролся за место в НХЛ. Когда он наконец добрался туда, он делает такое. Я этого не понимаю. После того как его обменяли из „Калгари“, где он играл в четвёртом составе, он должен был начать усердно работать после присоединения к новой команде и показать, что у него есть всё, что нужно. Каждый сам является кузнецом своего счастья. Сомневаюсь, что сейчас к нему будет интерес. По моему мнению, это конец для него в НХЛ. Я не знаю, кто готов дать ему ещё один шанс», — приводит слова Зедника Sport24.sk.

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