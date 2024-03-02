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20-летний нападающий установил уникальное достижение в составе СКА

20-летний нападающий установил уникальное достижение в составе СКА
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Вчера в Санкт-Петербурге закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Как сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы, 20-летний нападающий Григорий Кузьмин — первый игрок в истории СКА, который дебютировал именно в матче плей-офф (без учёта первых матчей в Кубках СССР и переходных турниров). У других армейских хоккеистов первые встречи за команду приходились на регулярные чемпионаты.

Во встрече Кузьмин провёл на площадке 11 минут и 12 секунд и закончил матч без набранных баллов с показателем полезности «-1».

Следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.

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Источник: форвард СКА Рендулич получил несколько переломов в игре с «Торпедо»
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