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Терещенко назвал единственный аспект, который тревожит его в московском «Динамо»

Терещенко назвал единственный аспект, который тревожит его в московском «Динамо»
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Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко назвал единственный аспект, который тревожит его у бело-голубых.

«Есть ли сейчас в игре «Динамо» какой-нибудь аспект, который больше всего тревожит перед началом плей-офф? Лавка не очень длинная. Но есть и молодые ребята, которые уже заменяли игроков основы. Однако тут мы опять возвращаемся к плей-офф: немножко другая игра, немножко другой накал. Здесь уже цена ошибки очень велика. Поэтому это единственное, что беспокоит. А так, достаточно сбалансированная команда», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, московское «Динамо» начнёт серию плей-офф с минскими одноклубниками сегодня, 2 марта.

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