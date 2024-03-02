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Овечкин и Кросби вошли в топ-10 НХЛ по очкам с поправкой на эпоху

Овечкин и Кросби вошли в топ-10 НХЛ по очкам с поправкой на эпоху
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Журналист и статистик Пол Пидутти на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) представил топ-15 игроков НХЛ по очкам с поправкой на эпоху.

Отметим, что при подсчитывании голов и передач с поправкой на эпоху используются корректировки, которые зависят от количества матчей, среднего количества забитых голов и численного состава команд в разные годы.

Так, капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в данном списке занимает пятое место, имея в активе 1713 «скорректированных» очков. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занимает восьмую строчку с 1682 такими баллами. Лидером списка является канадец Уэйн Гретцки с 2475 «скорректированными» очками. Отметим, что в данном топ-15 только Кросби и Овечкин являются действующими игроками.

Фото: Страница Пола Пидутти в соцсети Х

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