Толчинский установил рекорд СКА по скорости реализации большинства в Кубке Гагарина

Вчера в Санкт-Петербурге закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Как сообщает пресс-служба клуба с берегов Невы, Сергей Толчинский забросил самую быструю шайбу СКА в большинстве в розыгрышах Кубка Гагарина. На реализацию у Сергея ушло три секунды.

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Предыдущее достижение равнялось пяти секундам. Столько понадобилось защитнику Лукасу Бенгтссону 18 марта 2021 года в матче СКА с московским «Динамо» (1:4).

Следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.