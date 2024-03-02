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Форвард «Северстали»: тренеры дают скелет, а мы уже дальше сами из него лепим

Форвард «Северстали»: тренеры дают скелет, а мы уже дальше сами из него лепим
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Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко высказался о работе с главным тренером череповецкого клуба Андреем Козыревым.

«Чем так хорош Козырев, что уже в первом сезоне в качестве главного тренера команды КХЛ столь успешно сработал? Тем, что позволяет игрокам творить, играть в атаку. Точнее, не только позволяет, но и сам требует этого. Подробно объясняет, какую игру хочет видеть от нас, разбирает ошибки и удачные действия. Кроме того, надо сказать, что успехи „Северстали“ не только от тренера зависят. Но и от игроков это всё идет. Тренерский штаб нам даёт скелет, а мы уже дальше сами из него лепим, при этом прислушиваясь к Козыреву и его помощникам. Думаю, это даёт такой результат», — сказал Пилипенко в интервью «Известиям».

Напомним, второй матч серии Кубка Гагарина — 2024 между «Спартаком» и «Северсталью» состоится сегодня, 2 марта, на стадионе «Мегаспорт» в Москве. Начало – в 17:00 мск.

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