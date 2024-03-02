«Каждая команда похожа на своего тренера». Экс-игрок СКА о словах про провокации «Торпедо»

Бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Константин Меньшиков подвёл итог первой встречи в рамках Кубка Гагарина — 2024 между армейским клубом и нижегородским «Торпедо» (2:5).

«Удивил результат матча. СКА подвели ошибки. Не скажу, что «Торпедо» здорово играло. Просто они забили, а СКА не забил. Хотя моменты армейцы создавали — и штанга, и перекладина. Вообще, матч был неинтересный: мало творчества, много работы. Это плей-офф. Такие и дальше, наверное, будут.

Ротенберг сказал, что у соперника ничего не было, кроме провокаций? Я не видел каких-то провокаций. Каждая команда похожа на своего тренера. Игорь Ларионов не такой, никогда не прибегал к грязным приёмам», — цитирует Меньшикова «РБ Спорт».

Напомним, следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.