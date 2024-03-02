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«Это хоккей, надо руководить командой». Трёхкратный чемпион СССР — о решениях тренеров СКА

«Это хоккей, надо руководить командой». Трёхкратный чемпион СССР — о решениях тренеров СКА
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Бывший игрок СКА и ЦСКА, трёхкратный чемпион СССР Сергей Глазов рассказал об ошибках тренерского штаба армейского клуба во встрече серии плей-офф с «Торпедо» (2:5).

«Ошибся тренерский штаб СКА в конце матча. Не надо было менять вратаря на шестого полевого за три с половиной минуты до сирены. СКА на подъёме был, мог забить. Ребята настроились. А тут — пустые ворота, счёт стал 4:2. Нельзя так, это плей-офф, любая ошибка карается сразу. Не в карты же играешь. Это хоккей, надо руководить командой», — цитирует Глазова «РБ Спорт».

Напомним, следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.

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Ранее бронзовый призёр чемпионата СССР в составе СКА Константин Меньшиков подвёл итог встречи между армейским клубом и «Торпедо».

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