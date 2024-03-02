Чемпион мира назвал неожиданного главного лидера московского «Динамо»

Трёхкратный чемпион мира по хоккею, обладатель Кубка Гагарина бывший нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко назвал Джордана Уила главным лидером бело-голубых.

«Лидером московского «Динамо» является Гусев? Никита — да, но я бы, честно, сказал, что это больше Джордан Уил. Уил, который на самом деле много играет в атаке, в обороне. Да, он центральный нападающий, но ведёт команду за собой.

Как бывший центральный нападающий получаю ли эстетическое удовольствие от игры Уила? Да. Я до этого получал удовольствие от игры Оскара Линдберга. Честно скажу, когда его взяли, я не думал, что это будет хорошим вариантом. Но посмотрите, что он сделал в «Динамо». Я имею в виду Оскара. Посмотрите, что он сделал для Димы Рашевского. Такие игроки должны быть в нашей лиге. Такие игроки, на которых растут и учатся наши ребята. Римашевский говорил, что он каждый день приходит и учится у Никиты Гусева, Джордана Уила и тех ребят, которые старше, которые передают свой опыт, отношение, объясняют, как нужно готовиться, вести себя и играть», — сказал Терещенко в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.