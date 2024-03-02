Спенсер Карбери: «Вашингтон» всё ещё в борьбе за плей-офф

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о значимости матча с «Филадельфией Флайерз» (5:2) в плане борьбы за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли — 2024.

«Мы в четверг говорили о том, в каком положении находимся, о важности и значимости игры с командой, которую пытаемся догнать. Я не хочу говорить, что эта игра была в формате «сделай или умри», но всё было очень близко к этому.

Я отдаю должное нашим парням, потому что после первого периода я задавался вопросом: неужели мы так просто проиграем? Но мы продолжали бороться, и мы всё ещё в борьбе за плей-офф», — приводит слова Карбери официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Вашингтон» набрал 65 очков и занимает четвёртое место в Столичном дивизионе, отставая от идущей третьей «Филадельфии» на четыре очка. В следующем матче команда Спенсера Карбери 3 марта примет дома «Аризону Койотс».