Матч «Салавата» и «Трактора» был прерван из-за отключения куба на арене

В эти минуты в Уфе проходит второй матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В середине второй двадцатиминутки на арене уфимского клуба отключился куб. Довольно продолжительное время команды ждали, пока проблему устранят.

Фото: Кадр из трансляции КХЛ

В пресс-службе «Салавата Юлаева» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили, что отключение куба произошло из-за скачка электроэнергии.

Напомним, в первой встрече челябинский клуб вырвал победу в концовке матча, одержав победу со счётом 3:2. Третья игра в рамках розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 в серии пройдёт в Челябинске 4 марта.