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Матч «Салавата» и «Трактора» был прерван из-за отключения куба на арене

Матч «Салавата» и «Трактора» был прерван из-за отключения куба на арене
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В эти минуты в Уфе проходит второй матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
3-й период
3 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Хмелевски (Ливо) – 11:15 (4x4)     1:1 Кравцов (Шабанов) – 15:56 (5x5)     2:1 Ливо (Шаров, Хмелевски) – 27:34 (5x4)     3:1 Ливо (Дроздов, Науменков) – 36:22 (5x5)    

В середине второй двадцатиминутки на арене уфимского клуба отключился куб. Довольно продолжительное время команды ждали, пока проблему устранят.

Фото: Кадр из трансляции КХЛ

В пресс-службе «Салавата Юлаева» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили, что отключение куба произошло из-за скачка электроэнергии.

Напомним, в первой встрече челябинский клуб вырвал победу в концовке матча, одержав победу со счётом 3:2. Третья игра в рамках розыгрыша Кубка Гагарина — 2024 в серии пройдёт в Челябинске 4 марта.

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