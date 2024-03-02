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Ковальчук вернулся в состав «Спартака» на второй матч с «Северсталью» в Кубке Гагарина

Стали известны составы московского «Спартака» и череповецкой «Северстали» на вторую игру первого раунда плей-офф КХЛ сезона-2023/2024 Западной конференции.

Свой первый матч в Кубке Гагарина – 2024 проведёт 40-летний российский нападающий «Спартака» Илья Ковальчук. Он займёт место в третьем атакующем сочетании с Михаилом Мальцевым и Анселем Галимовым.

Андрей Козырев же серьёзных изменений в составе «Северстали» не произвёл.

В регулярном сезоне Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и аналогичным количеством результативных передач при показателе полезности «-7».

Напомним, в первом матче, состоявшемся 29 февраля на стадионе «Мегаспорт», сильнее оказались подопечные Алексея Жамнова – 3:2, благодаря чему красно-белые повели в серии – 1-0. Вторая игра противостояния состоится сегодня, 2 марта. Начало – 17:00 мск.