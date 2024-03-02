Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола Кравцова в ворота «Салавата Юлаева»

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Пресс-служба КХЛ выступила с объяснением от департамента судейства лиги отмены взятия ворот во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 между уфимским «Салаватом Юлаевым» и челябинским «Трактором» (3:1, идёт третий период).

На четвёртой минуте матча, после взятия ворот, произведенного игроком команды «Трактор» Виталием Кравцовым, главный тренер команды «Салават Юлаев» взял запрос на предмет положения «вне игры» перед взятием ворот.

В результате видеопросмотра определено — перед взятием ворот было положение «вне игры», гола нет.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, в серии ведут челябинцы – 1-0. Первая игра, состоявшая в Уфе 29 февраля, осталась за подопечными Алексея Заварухина – 3:2.