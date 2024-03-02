Робинсон с одного удара отправил в нокдаун Панина

В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит вторая встреча первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в которой «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Идёт третий период, хозяева ведут – 3:1. В серии впереди гости – 1-0.

В одной из серии драк в середине третьего периода 32-летний американский форвард «Трактора» Чарльз Робинсон буквально одним ударом повалил на лёд капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина, а затем вступил в драку и с другим игроком обороны Уфы – Алексеем Василевским.

ВИДЕО.

За этот инцидент Робинсон получил малый штраф за грубость, большой и дисциплинарный до конца игры – за драку. Григорий Панин же отправился в раздевалку для получения медицинской помощи от сотрудников команды.