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Робинсон с одного удара отправил в нокдаун Панина

Робинсон с одного удара отправил в нокдаун Панина
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В эти минуты в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» проходит вторая встреча первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в которой «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Идёт третий период, хозяева ведут – 3:1. В серии впереди гости – 1-0.

В одной из серии драк в середине третьего периода 32-летний американский форвард «Трактора» Чарльз Робинсон буквально одним ударом повалил на лёд капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина, а затем вступил в драку и с другим игроком обороны Уфы – Алексеем Василевским.

ВИДЕО.

За этот инцидент Робинсон получил малый штраф за грубость, большой и дисциплинарный до конца игры – за драку. Григорий Панин же отправился в раздевалку для получения медицинской помощи от сотрудников команды.

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