Дубль Ливо принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Трактором», позволив сравнять счёт в серии

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев – 4:1, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода американским нападающим «Салавата» Александром Хмелевски в формате «4 на 4». Уже через несколько минут форвард «Трактора» Виталий Кравцов восстановил паритет – 1:1. Второй период остался за хоккеистами из столицы Башкортостана – отличился канадский форвард Джош Ливо, а во второй половине этого же игрового отрезка он оформил дубль. Точку в этой игре поставил гол Даниила Башкирова в пустые ворота на последней минуте встречи.

Третий период запомнится зрителям серией драк, в которых поучаствовали Даниил Алалыкин, Алексей Василевский, Даниил Башкиров и Григорий Панин – от «Салавата Юлаева», и Михаил Котляревский, Джек Родевальд и Альберт Яруллин – от «Трактора».