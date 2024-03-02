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Дубль Ливо принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Трактором», позволив сравнять счёт в серии

Дубль Ливо принёс «Салавату Юлаеву» победу над «Трактором», позволив сравнять счёт в серии
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Салават Юлаев» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев – 4:1, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Хмелевски (Ливо) – 11:15 (4x4)     1:1 Кравцов (Шабанов) – 15:56 (5x5)     2:1 Ливо (Шаров, Хмелевски) – 27:34 (5x4)     3:1 Ливо (Дроздов, Науменков) – 36:22 (5x5)     4:1 Башкиров (Хмелевски) – 59:47 (en)    

Счёт в матче был открыт в середине первого периода американским нападающим «Салавата» Александром Хмелевски в формате «4 на 4». Уже через несколько минут форвард «Трактора» Виталий Кравцов восстановил паритет – 1:1. Второй период остался за хоккеистами из столицы Башкортостана – отличился канадский форвард Джош Ливо, а во второй половине этого же игрового отрезка он оформил дубль. Точку в этой игре поставил гол Даниила Башкирова в пустые ворота на последней минуте встречи.

Третий период запомнится зрителям серией драк, в которых поучаствовали Даниил Алалыкин, Алексей Василевский, Даниил Башкиров и Григорий Панин – от «Салавата Юлаева», и Михаил Котляревский, Джек Родевальд и Альберт Яруллин – от «Трактора».

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