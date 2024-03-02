Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Радулов получил удаление до конца матча за грязный удар в голову игрока «Автомобилиста»

Радулов получил удаление до конца матча за грязный удар в голову игрока «Автомобилиста»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит вторая игра серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в которой «Ак Барс» принимает екатеринбургский «Автомобилист». Завершён первый период, счёт не открыт – 0:0, в серии впереди гости – 1-0.

В конце первого периода капитан «Ак Барса» Александр Радулов встретил грязным силовым приёмом у борта в зоне атаки защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва. Это не осталось без внимания партнёра по команде Воробьёва – Максима Осипова, вступившего в драку с Радуловым.

В итоге арбитры расценили этот эпизод, как атаку в область головы и шеи, удалив Радулова до конца матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
0 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Блэкер (Валк, Широков) – 20:30 (5x3)     0:2 Широков (Мэйсек, Валк) – 22:30 (5x4)    
Материалы по теме
Яшкин вернулся в состав «Ак Барса», «Автомобилист» — без Эберта
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android