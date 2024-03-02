Радулов получил удаление до конца матча за грязный удар в голову игрока «Автомобилиста»

В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит вторая игра серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в которой «Ак Барс» принимает екатеринбургский «Автомобилист». Завершён первый период, счёт не открыт – 0:0, в серии впереди гости – 1-0.



В конце первого периода капитан «Ак Барса» Александр Радулов встретил грязным силовым приёмом у борта в зоне атаки защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва. Это не осталось без внимания партнёра по команде Воробьёва – Максима Осипова, вступившего в драку с Радуловым.

В итоге арбитры расценили этот эпизод, как атаку в область головы и шеи, удалив Радулова до конца матча.

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