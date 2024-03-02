Радулов получил удаление до конца матча за грязный удар в голову игрока «Автомобилиста»
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В эти минуты в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» проходит вторая игра серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в которой «Ак Барс» принимает екатеринбургский «Автомобилист». Завершён первый период, счёт не открыт – 0:0, в серии впереди гости – 1-0.
В конце первого периода капитан «Ак Барса» Александр Радулов встретил грязным силовым приёмом у борта в зоне атаки защитника «Автомобилиста» Кирилла Воробьёва. Это не осталось без внимания партнёра по команде Воробьёва – Максима Осипова, вступившего в драку с Радуловым.
В итоге арбитры расценили этот эпизод, как атаку в область головы и шеи, удалив Радулова до конца матча.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
2-й период
0 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Блэкер (Валк, Широков) – 20:30 (5x3) 0:2 Широков (Мэйсек, Валк) – 22:30 (5x4)
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