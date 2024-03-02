Козлов объяснил отсутствие Кулёмина во втором матче серии с «Трактором»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов раскрыл причины отсутствия 37-летнего российского нападающего Николая Кулёмина во втором домашнем матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с челябинским «Трактором» (4:1, 1-1).

«Мы готовились к этому матчу. Понимали, как нужно играть и что будет делать «Трактор». Чтобы меньше играть в нашей зоне, нужно было больше контролировать шайбу в зоне атаки. Ситуация с кубом не отвлекала. Импровизации с составом не было. У нас есть несколько вариантов. Понимаем, какие связки друг друга понимают и хорошо выглядят. Все показали характер. В плей-офф на первый план выходит, у кого крепче характер.

Кулёмин? У него повреждение. «Трактор» и в прошлом матче играл жёстко, это нормально. Понравилось, что лидеры показали, как играть в такой хоккей, где нужно отвечать ударом на удар. Простых игр не будет», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2023/2024 Кулёмин принял участие в 46 матчах, отметившись 25 (13+12) результативными действиями при показателе полезности «+7».