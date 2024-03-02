«Сражаемся за наших пацанов!» Ротенберг опубликовал пост в поддержку Рендулича и Педана

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг опубликовал в телеграм-канале пост с поддержкой в адрес игроков своей команды – 31-летнего хорватского форварда Борны Рендулича и 30-летнего российского защитника Андрея Педана, получивших травмы в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (2:5, 0-1).

«Сражаемся за наших пацанов!» — гласит публикация Ротенберга, к которой прикреплено фото с джерси игроков, размещенных на стеклянном ограждении «СКА Арены».

Напомним, в начале третьей двадцатиминутки прошедшего накануне матча защитник СКА Андрей Педан после неудачного падения не смог продолжить встречу и покинул лёд на одной ноге. Рендулич же получил несколько переломов в стыке с защитником «Торпедо» Богданом Конюшковым и выбыл на неопределённый срок