Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сражаемся за наших пацанов!» Ротенберг опубликовал пост в поддержку Рендулича и Педана

«Сражаемся за наших пацанов!» Ротенберг опубликовал пост в поддержку Рендулича и Педана
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг опубликовал в телеграм-канале пост с поддержкой в адрес игроков своей команды – 31-летнего хорватского форварда Борны Рендулича и 30-летнего российского защитника Андрея Педана, получивших травмы в первом матче серии первого раунда Кубка Гагарина с нижегородским «Торпедо» (2:5, 0-1).

«Сражаемся за наших пацанов!» — гласит публикация Ротенберга, к которой прикреплено фото с джерси игроков, размещенных на стеклянном ограждении «СКА Арены».

Напомним, в начале третьей двадцатиминутки прошедшего накануне матча защитник СКА Андрей Педан после неудачного падения не смог продолжить встречу и покинул лёд на одной ноге. Рендулич же получил несколько переломов в стыке с защитником «Торпедо» Богданом Конюшковым и выбыл на неопределённый срок

Материалы по теме
Видео
Источник: форвард СКА Рендулич получил несколько переломов в игре с «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android