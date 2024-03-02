Черкас: нижегородцы играли дерзко, использовали запрещённые хоккейные приёмы

Заслуженный тренер России Сергей Черкас подвёл итоги первого матча серии Кубка Гагарина между СКА и «Торпедо», прошедшего накануне и завершившегося победой нижегородцев (5:2).

«Конечно, матч СКА – «Торпедо» вызвал огромный интерес у болельщиков, был установлен рекорд посещаемости. Атмосфера сумасшедшая, великолепная поддержка, красочное открытие плей-офф. Армейцы доминировали почти всю игру, создали огромное количество моментов. Нижегородцы играли очень дерзко, жёстко, порой делали, можно сказать, запрещённые хоккейные приёмы: были и задержки, и подсечки, и удары исподтишка. С другой стороны, это плей-офф, тут всё брошено на алтарь победы. Не нужно отвечать на провокации, СКА должен играть в свой хоккей.

Я верю в то, что команда сможет показать ещё более сильную и агрессивную игру и сможет добиться успеха. Конечно, всегда есть люди, которые ждут поражения СКА. Сразу появляются журналисты, «эксперты», которые после первого же поражения начинают говорить о том, что что-то было сделано неправильно. Откуда эти всезнающие специалисты, которые никогда не работали в хоккее? В плей-офф нет слабых команд, все борются за победу. Не очень приятно, что даже в кругу ветеранов есть люди, к примеру, Константин Меньшиков, который после поражений никогда доброго слова не скажет о команде. Наверное, у него остался осадок после того, как Николай Георгиевич Пучков в бронзовом сезоне выгнал Меньшикова из команды за постоянную критику – и тренера, и ребят. Видимо, затаил обиду, и теперь регулярно выливает ковшик негатива. Но ведь любой мальчишка может сказать о поражении, а поддержать команду конструктивно – другое дело», — сказал Черкас «Чемпионату».

Напомним, следующая игра между командами состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» завтра, 3 марта, и начнётся в 17:00 мск.