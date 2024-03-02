«Северсталь» одержала победу над «Спартаком» и сравняла счёт в серии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.

Счёт в матче был открыт уже на 13-й секунде нападающим «Северстали» Кириллом Пилипенко. На эту шайбу красно-белые сумели ответить лишь на старте второй двадцатиминутки, отличиться удалось Николаю Голдобину. Вновь вывел череповчан вперёд словацкий защитник Кристиан Ярош в конце этого же игрового отрезка. Больше зрителей голов в этой игре не увидели — подопечные Андрея Козырева сумели выдержать финальный штурм красно-белых на последних минутах встречи.

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Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Череповец. Следующая игра состоится в понедельник, 4 марта. Начало – 19:30 мск.