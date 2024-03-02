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«Северсталь» одержала победу над «Спартаком» и сравняла счёт в серии

«Северсталь» одержала победу над «Спартаком» и сравняла счёт в серии
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Спартак» принимал череповецкую «Северсталь. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии – 1-1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
02 марта 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Пилипенко (Аймурзин) – 00:13 (5x5)     1:1 Голдобин (Морозов, Вишневский) – 23:17 (5x5)     1:2 Ярош (Думбадзе, Грудинин) – 39:13 (5x5)    

Счёт в матче был открыт уже на 13-й секунде нападающим «Северстали» Кириллом Пилипенко. На эту шайбу красно-белые сумели ответить лишь на старте второй двадцатиминутки, отличиться удалось Николаю Голдобину. Вновь вывел череповчан вперёд словацкий защитник Кристиан Ярош в конце этого же игрового отрезка. Больше зрителей голов в этой игре не увидели — подопечные Андрея Козырева сумели выдержать финальный штурм красно-белых на последних минутах встречи.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, при ничейном счёте серия переезжает в Череповец. Следующая игра состоится в понедельник, 4 марта. Начало – 19:30 мск.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.
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