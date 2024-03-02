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«Автомобилист» крупно обыграл «Ак Барс» всухую и повёл 2-0 в серии Кубка Гагарина – 2024

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Ак Барс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась крупной победой в исполнении гостей – 4:0, благодаря чему им удалось укрепить преимущество в серии – 2-0.

В составе «Автомобилиста» по шайбе забросили Джесси Блэкер, Сергей Широков, Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

29-летний российский голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил все 34 броска по воротам и оформил первый «сухой» матч за карьеру в Кубке Гагарина.

Таким образом, серия при счёте 2-0 в пользу подопечных Николая Заварухина переезжает на домашний лёд «Автомобилиста». Следующий матч состоится в понедельник, 4 марта. Начало – 17:00 мск.