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«Автомобилист» крупно обыграл «Ак Барс» всухую и повёл 2-0 в серии Кубка Гагарина – 2024

«Автомобилист» крупно обыграл «Ак Барс» всухую и повёл 2-0 в серии Кубка Гагарина – 2024
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Ак Барс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась крупной победой в исполнении гостей – 4:0, благодаря чему им удалось укрепить преимущество в серии – 2-0.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 3-й матч
04 марта 2024, понедельник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В составе «Автомобилиста» по шайбе забросили Джесси Блэкер, Сергей Широков, Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

29-летний российский голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил все 34 броска по воротам и оформил первый «сухой» матч за карьеру в Кубке Гагарина.

Таким образом, серия при счёте 2-0 в пользу подопечных Николая Заварухина переезжает на домашний лёд «Автомобилиста». Следующий матч состоится в понедельник, 4 марта. Начало – 17:00 мск.

Расписание матчей Кубка Гагарина - 2024.
Сетка плей-офф КХЛ.
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