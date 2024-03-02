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Меркли и Готовец устроили драку, Ильенко бурно праздновал гол. Фото победы «Динамо»

Меркли и Готовец устроили драку, Ильенко бурно праздновал гол. Фото победы «Динамо»
Меркли и Готовец устроили драку, Ильенко забил
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся первый матч первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Встреча завершилась победой хозяев – 4:1, которые повели в серии – 1-0.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Динамо Минск» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча канадским форвардом москвичей Эриком О’Деллом. Однако к концу этого же игрового отрезка Вадим Мороз сумел сравнять счёт в игре. Следующее взятие ворот произошло лишь на 12-й минуте заключительной двадцатиминутки – отличился Дмитрий Рашевский. Через несколько минут Артём Ильенко укрепил преимущество бело-голубых. Точку в этой игре поставил гол в пустые ворота всё того же Рашевского на последней минуте, благодаря чему он оформил дубль.

Следующий матч серии пройдёт также в Москве, в понедельник, 4 марта. Начало – 19:30 мск.

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