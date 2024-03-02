«Не хочу глупые вещи комментировать». Алексей Жамнов ответил критикам Ильи Ковальчука

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил выступление 40-летнего российского нападающего красно-белых Ильи Ковальчук во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 с череповецкой «Северсталью» (1:2, 1-1).

«Как оценю текущее состояние Ильи Ковальчука? Я им доволен. Специалисты считают, что если Илья появился, то команда проиграла? Я даже не хочу такие глупые вещи комментировать», — сказал Жамнов на пресс-конференции.

Отметим, в матче с «Северсталью» Ковальчук провёл на льду 15 минут 33 секунды и не отметился результативными действиями, нанеся лишь один бросок по воротам, при показателе полезности «0». В регулярном сезоне Ковальчук принял участие в 20 матчах, в которых записал на свой счёт четыре заброшенные шайбы и аналогичное количество результативных передач при коэффициенте полезности «-7».